На фоне российской угрозы: Франция отправит фрегат в Черное море

КИЕВ. 31 января. УНН. Франция отправляет фрегат в Черное море, один из эпицентров напряженности между Россией и Украиной, а также запланировала полеты своих истребителей Rafale, которые базируются на авианосце "Шарль де Голль", сообщило в понедельник Минобороны страны, передает УНН.

Детали

Фрегат, который должен провести в Черном море три недели, входит в состав воздушно-морской группы авианосца "Шарль де Голль", которая в период с февраля до апреля собирается начать выполнение миссии в восточном Средиземноморье, говорится в пресс-релизе.

"Шарль де Голль" покинет порт во вторник для своей четырнадцатой миссии с 1200 моряками, 22 истребителями Rafale, двумя самолетами-разведчиками Hawkeye и двумя вертолетами", - говорится в сообщении.

Его будут сопровождать три фрегата, корабль снабжения и атомная подводная лодка, а также другие подразделения из трех стран Европейского Союза (Бельгия, Испания и Греция) и двух основных союзников по НАТО (США и Канада).

Добавим

Франция уже заявила, учитывая рост напряженности в отношениях с Россией о своей готовности направить в Румынию "несколько сотен" солдат для усиления оборонного устройства этой страны Атлантического альянса, что граничит с Украиной и имеет выход в Черное море.