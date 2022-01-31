Макрон и Путин вновь провели телефонный разговор: обсуждали Украину

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент РФ Владимир Путин и президент Францции Эмануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится на сайте Кремля, передает УНН.

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"Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины и вопросов, связанных с оказанием Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Владимир Путин еще раз подробно изложил принципиальные подходы по этим проблемам.

Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции", - говорится в сообщении Кремля.

Дополнение

28 января Путин и Макрон обсуждали по телефону требования России к США и НАТО в отношении "гарантий безопасности" в Европе. Российский президент тогда заявил, что ответ НАТО и США на предложения РФ не учитывают таких принципиальных беспокойств Москвы, как расширение НАТО, размещение ударных систем у границ России и возвращение военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе на позиции 1997 года.

26 января представители России, Украины, Германии и Франции во время встречи в Париже впервые за долгое время обсудили ситуацию на Донбассе в "нормандском формате". Переговоры должны продолжиться в Берлине в начале февраля.