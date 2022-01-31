Белый дом подтвердил разработку пакета санкций против российской элиты

КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты Америки разработали пакет санкций против России, которые могут коснуться представителей элиты в случае российского вторжения в Украину. Об этом во время брифинга заявила представительница Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

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“Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются “особенно уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - заявила Псаки.

Напомним

Ранее Псаки заявила, что Вашингтон не имеет “ни интереса, ни желания” отправлять войска США и НАТО в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.