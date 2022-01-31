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Белый дом подтвердил разработку пакета санкций против российской элиты

Белый дом подтвердил разработку пакета санкций против российской элиты

Джен Псаки

КИЕВ. 31 января. УНН. Соединенные Штаты Америки разработали пакет санкций против России, которые могут коснуться представителей элиты в случае российского вторжения в Украину. Об этом во время брифинга заявила представительница Белого дома Джен Псаки, передает УНН.

Цитата

“Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются “особенно уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - заявила Псаки.

Напомним

Ранее Псаки заявила, что Вашингтон не имеет “ни интереса, ни желания” отправлять войска США и НАТО в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Украина
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