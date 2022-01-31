В секторе Газа на месте строительства нашли остатки гробницы римской эпохи

КИЕВ. 31 января. УНН. В секторе Газа на месте строительства нового жилого проекта, финансируемого Египтом, обнаружили руины гробницы, что относится к римской эпохе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Министерство туризма и археологии Палестины заявило, что его бригады конфисковали предметы, обнаруженные в гробнице, и требуют остановить строительные работы.

Археологи предполагают, что это место было кладбищем, относящимся к позднеримской эпохе и ранневизантийскому периоду 1600 лет назад.

"Они (фотографии - ред) указывают на то, что поблизости находится римский храм или византийская церковь", - говорится в сообщении.

Дополнение

Газа, прибрежный анклав, в котором проживает более 2 миллионов человек, известный своей богатой историей, которая вытекает из его расположение на древних торговых путях между Египтом и Сирией. Но израильская оккупация, блокада, конфликты и быстрый рост городов на густонаселенной узкой территории являются одной из причин, по которым большинство археологических сокровищ Газы не являются защищенными.

На прошлой неделе власти ХАМАСа, боевой группировки, захватившей контроль над Газой в Палестинской автономии в 2007 году, спонсировали открытие византийской церкви V века, которая была восстановлена местными и международными неправительственными организациями как музей.

Но та же власть в 2017 году разрушила большую часть ханаанского поселения, которому 4500 лет, чтобы освободить место для строительства жилых домов для своих сотрудников.