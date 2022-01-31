ЕС перечислит Украине часть макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро без предварительных условий

КИЕВ. 31 января. УНН. Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур. Об этом шла речь во время встречи Президента Украины Владимир Зеленский с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

“Стороны договорились, что первый транш макрофинансовой помощи объемом 600 млн евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур”, — говорится в сообщении.

Детали

Глава государства поблагодарил за финансовую поддержку Украины со стороны Евросоюза, в частности за новую программу макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Владимир Зеленский отметил, что решение о выделении этой помощи стало своевременным сигналом для финансовых рынков и уже способствует поддержанию стабильности украинской экономики.

“Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня - первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны”, — подчеркнул Президент.

Ранее

Евросоюз завтра, 1 февраля, одобрит новый пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиардов евро.

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Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечению срока действия действующей программы Stand-By.

В Министерстве финансов предполагают, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте.

Украина 24 ноября получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

Завершения просмотра позволило Украине получить примерно 699 млн долларов США (500 млн SDR), в результате чего общий объем выплат в рамках текущей сделки составляет почти 2,8 млрд долларов США (2 млрд SDR).

18-месячную программу МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов было одобрено 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа должна консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.