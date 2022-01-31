Ученые обнаружили на Аравийском полуострове старейшее поселение в регионе

КИЕВ. 31 января. УНН. Археологам благодаря японским спутникам ALOS 1 и ALOS 2 удалось найти на Аравийском полуострове старейшее поселение в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Heritage Daily.

Детали

Как раньше считали ученые, у Катара в древности не существовало поселений, здесь жили кочевники. Однако недавно ученые обнаружили свидетельства существования большого поселения.

Спутники обеспечили сканирование этого региона с помощью радара с синтезированной апертурой L-диапазона. На изображениях заметен прямоугольник 2 на 3 километра.

Исследователи заявляют, что состав почвы и форма локации ярко свидетельствуют о том, что раньше здесь жили люди. Ученые пришли к выводу, что поселение существовало здесь по меньшей мере 3650 лет назад.

Поселению дали название Makfia. Если открытие подтвердится, то оно станет древнейшим на Аравийском полуострове.

Ученые пока не выяснили, почему исчезло поселение. Они предположили, что причиной упадка Makhfia стал пожар.

Напомним

В секторе Газа на месте строительства нашли остатки гробницы римской эпохи.