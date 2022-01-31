Более 80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла пятая партия помощи от США
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украину, 31 января, прибыло 84 тонны боеприпасов от США. Это пятый самолет, который доставил вооружение для украинской армии. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.
Цитата
“Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США”, — заявил министр на своей странице в Twitter.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.
26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.
Напомним
До этого в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением.
The 5th bird in Kyiv! Another 84 tons of ammunition of various calibers! In the next few days we are waiting for the next cargo of defense weaponry from our friends from the USA!