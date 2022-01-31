Не советовал бы играть с таким огнем как Минские соглашения – Данилов

КИЕВ. 31 января. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Минские соглашения являются опасными для Украины. Об этом он заявил в эфире “Свобода Слова” на ICTV, передает УНН.

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“Сейчас Российская Федерация на крайних заседаниях постоянно настаивает, что наша страна должна начать выполнять Минские Соглашения. Самое первое, что я хотел сказать, что для нашей страны это очень опасная вещь. Это может привести к неожиданным последствиям. Поэтому, я бы никогда не советовал играть с таким огнем как Минские соглашения”, — заявил Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, чтобы закончилась война, президент РФ должен забрать свою технику от границ Украины и вернуться на свою территорию.

“Для того, чтобы закончилась война на территории Донецкой и Луганской областей, нужно сделать одну простую вещь — Путин должен забрать свои войска, свои танки, забрать свои БТР-ы и отправиться на свою территорию”, — отметил Данилов.

Напомним

Украина в ООН призвала Россию к диалогу.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.