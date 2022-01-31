На Лукашенко подали в международный уголовный суд в Гааге

КИЕВ. 31 января. УНН. На президента Беларуси Александра Лукашенко подали иск в международный уголовный суд в Гааге, об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram NEXTA.

Детали

Польский адвокат Томаш Вилиньский обвиняет “гражданина Александра Лукашенко и его сообщников” (Тертеля, Карпенкова и других) в геноциде и преступлениях против человечности. Заявление направлено при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления. Оно содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении.

Заявление подано от имени большого количества граждан Беларуси, в том числе и от белорусского оппозиционера Павла Латушка.

Напомним

В ООН обеспокоены “пытками” протестующих в Беларуси.