Новости: Политика
31 января 2022, 23:59 • Юрий Свиридюк • 8850
На Лукашенко подали в международный уголовный суд в Гааге
КИЕВ. 31 января. УНН. На президента Беларуси Александра Лукашенко подали иск в международный уголовный суд в Гааге, об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram NEXTA.
Детали
Польский адвокат Томаш Вилиньский обвиняет “гражданина Александра Лукашенко и его сообщников” (Тертеля, Карпенкова и других) в геноциде и преступлениях против человечности. Заявление направлено при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления. Оно содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении.
Заявление подано от имени большого количества граждан Беларуси, в том числе и от белорусского оппозиционера Павла Латушка.
Напомним
Источник: УНН
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