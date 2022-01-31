COVID-19: Moderna получила полное одобрение в США

КИЕВ. 31 января. УНН. В компании Moderna сообщили, что органы здравоохранения США оказали полное разрешение на использование вакцины от COVID-19 Spikevax. Об этом отмечается на сайте компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что одобрение Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) происходило на основе изучения комплексного пакета документов, включающих данные об эффективности и безопасности медсредства примерно через шесть месяцев после получения второй дозы.

Известно, что экстренное применение средства в США было одобрено более года назад.

Дополнение

Moderna уже получила одобрение регуляторов в более чем 70 странах.

Напомним

Moderna начала испытания вакцины против ВИЧ.