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Новости: COVID-19
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COVID-19: Moderna получила полное одобрение в США

COVID-19: Moderna получила полное одобрение в США

КИЕВ. 31 января. УНН. В компании Moderna сообщили, что органы здравоохранения США оказали полное разрешение на использование вакцины от COVID-19 Spikevax. Об этом отмечается на сайте компании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что одобрение Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) происходило на основе изучения комплексного пакета документов, включающих данные об эффективности и безопасности медсредства примерно через шесть месяцев после получения второй дозы.

Известно, что экстренное применение средства в США было одобрено более года назад.

Дополнение

Moderna уже получила одобрение регуляторов в более чем 70 странах.

Напомним

Moderna начала испытания вакцины против ВИЧ.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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