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Голубана задержали за подготовку беспорядков - МВД

Голубана задержали за подготовку беспорядков - МВД

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине задержали бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Об этом он заявил в эфире “Свобода Слова” на ICTV, передает УНН.

Цитата

“Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Который работал в правоохранительных органах, который имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня также есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка”, — заявил Монастырский.

Детали

Как отметил министр, теперь правоохранители должны снова вернуться к истории Голубана в рамках этого или нового уголовного производства.

Что было раньше

Накануне, полиция задержала группу лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

Как сообщили впоследствии в МВД, тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами.

Источник: УНН
Теги: МВД, беспорядки, задержание
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