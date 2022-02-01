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Монастырский назвал планирование массовых беспорядков в Украине инструментом гибридной войны

Монастырский назвал планирование массовых беспорядков в Украине инструментом гибридной войны

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Планирование массовых беспорядков в Украине является инструментом гибридной войны. Об этом в эфире “Свобода Слова” на ICTV заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

“Это событие, фактически, повод исказить гарантированное конституцией право на мирное собрание. Она относится к инструментам гибридной войны”, — заявил Монастырский.

Что было раньше

Накануне, полиция задержала группу лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

Как сообщили впоследствии в МВД, тысячи “титушек” должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях — с пострадавшими, подожженными шинами.

Источник: УНН
Теги: беспорядки, гибридная война, Денис Монастырский
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