Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5145

Украина и Польша готовит решения, которые упростят жизнь перевозчикам — Ермак

Украина и Польша готовит решения, которые упростят жизнь перевозчикам — Ермак

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина и Польша готовит ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Рад сообщить, что Украина и Польша пришли к согласию относительно совместного преодоления транспортных барьеров на железных дорогах и автомобильных путях”, — написал он.

Детали

По словам Ермака, готовится ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Он поблагодарил польских друзей за позитивный подход.

“Так действует стратегическое партнерство”, — добавил Ермак.

Напомним

Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, перевозчики, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.