Украина и Польша готовит решения, которые упростят жизнь перевозчикам — Ермак

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина и Польша готовит ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Twitter, передает УНН.

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“Рад сообщить, что Украина и Польша пришли к согласию относительно совместного преодоления транспортных барьеров на железных дорогах и автомобильных путях”, — написал он.

Детали

По словам Ермака, готовится ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Он поблагодарил польских друзей за позитивный подход.

“Так действует стратегическое партнерство”, — добавил Ермак.

Напомним

Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь.