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В Польше снова запретили торговлю в воскресенье

В Польше снова запретили торговлю в воскресенье

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Польше вступили в силу изменения в законодательстве, ограничивающие торговлю в воскресенье. Об этом пишет УНН со ссылкой на inPoland.

Детали

С сегодняшнего дня магазины в Польше не будут работать в воскресенье. Ранее продавцы "прикрывались" возможностью предоставления почтовых услуг. Отныне владельцы супермаркетов должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность, только тогда смогут работать в этот день. Такой закон не влияет на "хандловое воскресенье", таких дней семь на год:

  • 30 января;
  • 10 апреля;
  • 24 апреля;
  • 26 июня;
  • 28 августа;
  • 11 декабря;
  • 18 декабря.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, розничная торговля в Украине за год выросла более чем на 10%.

Источник: УНН
Теги: Польша, торговля
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