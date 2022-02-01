В Польше снова запретили торговлю в воскресенье

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Польше вступили в силу изменения в законодательстве, ограничивающие торговлю в воскресенье. Об этом пишет УНН со ссылкой на inPoland.

Детали

С сегодняшнего дня магазины в Польше не будут работать в воскресенье. Ранее продавцы "прикрывались" возможностью предоставления почтовых услуг. Отныне владельцы супермаркетов должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность, только тогда смогут работать в этот день. Такой закон не влияет на "хандловое воскресенье", таких дней семь на год:

30 января;

10 апреля;

24 апреля;

26 июня;

28 августа;

11 декабря;

18 декабря.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, розничная торговля в Украине за год выросла более чем на 10%.