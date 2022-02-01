Новости: Спорт
1 февраля 2022, 01:45 • Сергей Куркович • 7575
Футбол: нападающий сборной Украины перешел в немецкий клуб
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нападающий донецкого “Шахтера” Даниил Сикан на правах аренды перешел в немецкую “Ганзу”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Сикан стал игроком “Шахтера” в январе 2019-го. Дважды выступал в аренде за “Мариуполь”. В составе “горняков” провел 22 матча и отметился 2 голами в чемпионате Украины (в этом сезоне забил “Мариуполю” и “Заре”).
Заметим, что “Ганза” из Ростока играет во Второй Бундеслиге. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.
Дополнение
В составе сборной Украины Сикан провел четыре матча и забил один мяч.
Источник: УНН
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