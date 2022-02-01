Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7575

Футбол: нападающий сборной Украины перешел в немецкий клуб

Футбол: нападающий сборной Украины перешел в немецкий клуб

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нападающий донецкого “Шахтера” Даниил Сикан на правах аренды перешел в немецкую “Ганзу”, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Соглашение с немецким клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Сикан стал игроком “Шахтера” в январе 2019-го. Дважды выступал в аренде за “Мариуполь”. В составе “горняков” провел 22 матча и отметился 2 голами в чемпионате Украины (в этом сезоне забил “Мариуполю” и “Заре”).

Заметим, что “Ганза” из Ростока играет во Второй Бундеслиге. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице в нескольких очках от зоны вылета.

Дополнение

В составе сборной Украины Сикан провел четыре матча и забил один мяч.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.