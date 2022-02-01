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В Украине одобрили кандидата на пост посла США - CBS News

В Украине одобрили кандидата на пост посла США - CBS News

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине одобрили кандидата на пост посла США. Американская сторона предложила на должность Бриджит Бринк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Сейчас Бринк является послом в Словакии. Эту должность она занимает с 2019 года. Ранее Бринк работала в Совете национальной безопасности США.

Сейчас Украина готовит официальные документы для Госдепартамента, как только они будут получены, администрация Байдена должна уведомить об этом Конгресс. Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бринк с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.

Дополнение

С мая 2019 года пост главы посольства США в Киеве остается вакантной, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при каденции 44-го президента США Барака Обамы. В мае 2019 года она покинула пост по личному требованию тогдашнего главы государства Дональда Трампа, он обвинил ее в нелояльности.

Напомним

Ранее сообщалось, что Байден избрал нового посла в Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посол
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