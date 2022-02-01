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Латвия направит в Украину военных-инструкторов

Латвия направит в Украину военных-инструкторов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Коалиция Латвии договорилась отправить в Украину военных-инструкторов, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Глава фракции “Для развития/За!” в Сейме Юрис Пуце подчеркнул, что во вторник, 1 февраля, правительство рассмотрит это предложение, а Сейм примет решение об участии латвийских военнослужащих в программе поддержки развития вооруженных сил Украины, что координируется Канадой.

Пуце заявил, что это очень важно, как учитывая ситуацию с безопасностью в регионе вокруг Украины, так и потому, что военное сотрудничество Латвии с Канадой продолжается. Канада становится одним из важнейших партнеров Латвии в сфере государственной обороны, подчеркнул депутат.

Напомним

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Латвии подготовило проект постановления Сейма об отправке военнослужащих Национальных вооруженных сил в учебную операцию в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, военная помощь, Латвия
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