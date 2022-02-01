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Netflix показал трейлер к новому фильму “Техасская резня бензопилой”

Netflix показал трейлер к новому фильму “Техасская резня бензопилой”

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Стриминговый сервис Netflix показал украинский трейлер фильма “Техасская резня бензопилой” — продолжение популярной хоррор-франшизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube Netflix.

Цитата

В новом фильме будет рассказываться о событиях, которые случились почти через 50 лет после первой части.

“После почти 50 лет сокрытия Кожаное лицо поворачивается и преследует группу молодых идеалистических друзей, которые случайно побеспокоили его изолированный личный мир в отдаленном техасском городке”, — говорится в описании к трейлеру.

Детали

Режиссером выступил Дэвид Блю Гарсия. Премьера ленты запланирована на Netflix 18 февраля. Как известно, первый фильм серии ужасов “Техасская резня бензопилой” был снят еще в 1974 году.

Напомним

Netflix подтвердил выход второго сезона культового сериала “Игра в кальмара”.

                               

Источник: УНН
Теги: фильм
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