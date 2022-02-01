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Выступление украинца помогло БК “Гран-Канария” прервать серию поражений в чемпионате Испании

Выступление украинца помогло БК “Гран-Канария” прервать серию поражений в чемпионате Испании

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой помог “Гран-Канарии” одержать первую победу за восемь матчей в чемпионате Испании, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Клуб украинца не выигрывал во внутреннем чемпионате с 13 ноября, но в домашней игре против “Обрадойро” “Гран-Канария” одержала победу 71:69.

Пустовой сыграл на площадке 19 минут, набрав за это время 9 очков (4/6 двухочковым, 1/2 штрафных), добавив к ним 3 подбора при 2 фолах.

Заметим, что “Гран-Канария” поднялась на 11 позицию чемпионата Испании, отставая на 2 победы от зоны плей-офф. Следующий матч во внутреннем первенстве “Гран-Канария” проведет против “Бургаса”, который находится в зоне вылета.

Справка

Данная игра стала 15-й для Пустового в чемпионате Испании в этом сезоне за “Гран-Канарию”. Он в среднем набирает 9,5 очков и делает 4,3 подбора при реализации двухочковым 56,7 процентов.

Источник: УНН
Теги: спорт
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