Приезд Джонсона в Украину: программа визита

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Детали

Премьер-министр обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.

Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.

Цитата

“Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости”, — говорится в сообщении.

Напомним

Премьер Великобритании Джонсон перенес разговор с президентом России.