Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,46 -0,3284  EUR: 31,75 -0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9840

“Динамо” нанесло разгромное поражение действующему чемпиону Болгарии

“Динамо” нанесло разгромное поражение действующему чемпиону Болгарии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Киевское “Динамо” провело первый спарринг в рамках второго тренировочного сбора, который начался для “бело-синих” в Турции, передает УНН со ссылкой на пресс-центр “бело-синих”.

Детали

Киевлянам противостоял действующий чемпион Болгарии — “Лудогорец”. До перерыва подопечные Луческу отгрузили два гола в сетку ворот оппонентов. Отличиться с пенальти сумел Гармаш, а также с игры Витиньо.

После перерыва счет стал неприличным, когда забили Шапаренко и Шкурин. Болгары сумели оформить лишь мяч престижа усилиями Десподова с пенальти (4:1).

Напомним

Венесуэльский нападающий “Динамо” стал игроком клуба из Испании.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.