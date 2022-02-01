Члены Европейского парламента прибыли в Мариуполь для того, чтобы поддержать Украину

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Члены Европейского парламента приехали в Мариуполь для анализа текущей ситуации на востоке Украины, а также для того, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Мариупольскую городскую раду.

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“Девять членов Европарламента прибыли в город для анализа текущей ситуации на востоке Украины. Они посетили воинскую часть и торговый порт”, — говорится в сообщении.

Детали

Глава делегации, председатель Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил, что во время визита члены Европарламента интересовались ситуацией в Азовском море.

Ключевая цель приезда — продемонстрировать солидарность с Украиной со стороны ЕС перед риском военной агрессии России.

“Европейский Союз очень четок в своей позиции. Мы хотим разрешить конфликт через дипломатические переговоры. Это единственный способ. Никто не хочет военного конфликта”, — подчеркнул член Европарламента.

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Натали Луазо заявила, что поддержка Украины осуществляется путем предоставления дополнительного финансирования и оборудованием, которое повысит устойчивость страны.

“Хотим продемонстрировать европейское единство перед дезинформацией, которая нашествием идет из России. Делаем все для снижения эскалации. Украина должна иметь собственный выбор будущего и своих союзников”, — сообщила Луазо.

Напомним

Ранее сообщалось, что Евродепутаты комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне будут находиться в Украине с 30 января до 2 февраля.