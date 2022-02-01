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Вспышка коронавируса стала причиной переноса матча “Прометея” в Лиге чемпионов

Вспышка коронавируса стала причиной переноса матча “Прометея” в Лиге чемпионов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Игра второго группового этапа Лиги чемпионов между украинским “Прометеем” и румынским “Клуж-Напока”, которая должна была состояться 1 февраля в Запорожье — перенесена. Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.

 

Детали

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, 9 игроков и 3 тренера “Прометей” получили положительные тесты на коронавирус.
Сказано, что игра между “Прометеем” и “Клуж-Напокой” состоится 3 марта в Киеве.

Заметим, что данной игрой “Прометей” должен был стартовать в топ-16 Лиги чемпионов. Теперь стартовой игрой команды во втором групповом этапе станет домашний матч против испанской “Уникахи” (8 февраля) в составе которого выступает двукратный чемпион НБА Норрис Коул.

Что предшествовало

Семикратный чемпион Супербоула Брэди завершил профессиональную карьеру.

Источник: УНН
Теги: Лига чемпионов
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