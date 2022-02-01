В Одессе 24-летнюю женщину подозревают в “изготовлении порно”

КИЕВ. 1 февраля. УНН. 24-летнюю жительницу Одессы подозревают в “изготовлении порно”. Женщина показывала тело в сети, теперь ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Детали

Правоохранители установили, что женщина оборудовала у себя дома “вебстудию”, а также применила ресурсы, через которые выходила в сеть и в режиме реального времени показывала свое тело за деньги.

Сотрудники Управления миграционной полиции Одесской области и Управления уголовного розыска разоблачили девушку. Они провели обыски по месту жительства и “работы” одесситки. Правоохранители изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства деятельности, которые противоречат нормам общественной морали”.

Женщине объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 301 Уголовного кодекса Украины.

“За изготовление видеопродукции порнографического характера с целью сбыта и ее сбыт, совершенные повторно, ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”, — подчеркнули в полиции.

Сейчас полиция устанавливает информацию о других лицах, которые могут быть причастны к “незаконному порнобизнесу”.

Напомним

В Сумской области задержали мужчину, который занимался хранением детской порнографии.