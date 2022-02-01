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На 1 февраля установлена цена на банковские металлы

На 1 февраля установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 1 февраля 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро 1 февраля установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1639.3841 грн;

Серебро —20.6829 грн;

Платина —928.8356 грн;

Палладий — 2185.2934 грн.

По сравнению с 31 января курс золота и серебра упал, платины и палладия вырос:

Золото — -13,321 грн;

Серебро — -0,126 грн;

Платина — +5,263 грн;

Палладий — +57,577 грн.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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