Новости: Экономика
1 февраля 2022, 06:40 • Юлиана Росковинская • 6495
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,45 грн/доллар
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,45 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.455500 грн за доллар;
31.746400 грн за евро;
0.366590 грн за российский рубль;
38.183000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 января курс всех валют упал:
-0.328 грн за доллар;
-0.283 грн за евро;
-0.005 грн за российский рубль;
-0.320 грн за фунт стерлингов.
Источник: УНН
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