КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,45 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.455500 грн за доллар;

31.746400 грн за евро;

0.366590 грн за российский рубль;

38.183000 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 января курс всех валют упал:

-0.328 грн за доллар;

-0.283 грн за евро;

-0.005 грн за российский рубль;

-0.320 грн за фунт стерлингов.