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“Заря” обыграла сербский клуб: известны детали

“Заря” обыграла сербский клуб: известны детали

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Луганская “Заря” провела с сербским “Спартаком” заключительный спарринг на первом учебно-тренировочном сборе в Турции, передает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.

Детали

Матч завершился минимальной победой луганчан (3:2). До перерыва луганский коллектив имел значительное преимущество в три мяча.

Отличиться успели Хлань, Гильерме и Хомченовский. Однако противник сумел вернуться в игру после перерыва и сократил отставание до минимального— 3:2.

Ранее в Турции “Заря” победила олимпийскую сборную Узбекистана (1:0), проиграла “Погони” (1:3) и “Ракуву” (2:3), а также сыграла вничью с “Сабахом” (1:1) и “Актобе” (2:2).

Дополнение

На зимнюю паузу “Заря” ушла на четвертом месте в чемпионате Украины. В четвертьфинале Кубка Украины команда Скрипника сыграет с “Металлистом”.

Источник: УНН
Теги: спорт
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