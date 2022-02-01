1 февраля — Китайский Новый год

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня, 1 февраля, отмечают Китайский Новый год, Всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений, Международный день десерта. Верующие чтят память преподобного Макария Великого (Египетского), информирует УНН.

Китайский Новый год

Этот праздник не имеет фиксированной даты, ее высчитывают по специальному лунному календарю. В 2022 году празднование начинается 1 февраля и продлится целую неделю. Символом Нового года станет водяной тигр. Новый год в Китае еще называют “Нянь”, это слово в переводе означает “год”. Праздник основали еще около 4000 лет назад и основан он на старинных легендах. Согласно одной из них, в древности на этих землях жило чудовище Нянь (“новогодний зверь”), который накануне нового года выходил из морских глубин и шел к человеческим поселениям. Там оно съедало запасы и убивало местных жителей. Однажды в поселок перед чудовищем зашел старый человек. Он пообещал, что сможет уничтожить зверя. Все дома сказал покрасить в красный цвет, а внутри зажечь огонь. Так жители узнали, что он боится огня и красного цвета. А еще ему не нравится шум. Поэтому люди громко смеялись и веселились. С тех времен, в канун Нового года в Восточной Азии существует интересная традиция. На входной двери наклеивают красные таблички с надписями. А еще зажигают огни и шумят.

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Это мероприятие преследует важную цель - построить доброжелательные и толерантные отношения между людьми разных вероисповеданий и конфессий. Ввели событие специальной резолюцией ООН 2010 года. А ее инициаторами выступили принц Иордании Гази бен Мухаммед и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими.

Международный день десерта

Это событие не официальное, однако приобретает популярность. Открыла праздник американская кондитерка и блоггер Энджи Дадли в 2008 году. Тогда она презентовала свой новый десерт, который назвала кейк-поп (это конфета на палочке, которую можно назвать аналогом чупа-чупсу). Впоследствии появилось немало вариантов кейк-попа. Также она написала целую книгу об этом десерте.

День памяти преподобного Макария Великого (Египетского)

Преподобный Макарий Великий был учеником Антония Великого. Родился около 301 года в Египте. Имел очень глубокую духовную мудрость, за что и получил свое имя. Макарий был монахом, который вел чрезвычайно аскетическую и смиренную жизнь. Он ел только один раз в неделю, а спал и пил в несколько раз меньше, чем в этом нуждалось его тело. За это Господь наделил Макария чудесным даром: он мог воскрешать умерших и исцелять самые серьезные недуги. Умер в 391 году.

Именины

День Ангела празднуют: Макарий, Арсений, Антон, Марк, Мелетий, Петр, Николай, Федор, Савва, Екатерина, Євфрасия.