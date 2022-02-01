ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчину доставили в Светлодарскую городскую больницу.

Неподалеку от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.