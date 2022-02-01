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В США настаивают на отмене визита Болсонару в Россию

В США настаивают на отмене визита Болсонару в Россию

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Власти США намерены надавить на президента Бразилии Жаира Болсонару пытаясь отменить его запланированный на середину февраля визит в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Детали

Власти США считают, что встреча Болсонару с президентом РФ Владимиром Путиным “станет сигналом того, что Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе и легитимизирует то, что США считают нарушением международного права”.

В Белом доме отмечают, что Путину необходимо показать, что в случае продолжения эскалации на границах Украины Россию ожидает “дипломатическая изоляция”.

Отмечается, что позицию США государственный секретарь США Энтони Блинкен лично высказал министру иностранных дел Бразилии Карлосу Франсе. Такое же сообщение было передано президенту Аргентины Альберто Фернандесу, находящемуся с визитом в РФ.

Напомним

Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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