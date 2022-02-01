В Украине уже 4,09 млн случаев COVID-19, за сутки - 30 768

КИЕВ. 31 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,09 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 31 января - 30 тысяч, скачок почти на 40% по сравнению с предыдущим днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 2 069 человек;

летальных случаев - 192;

выздоровело - 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 095 263 лица;

выздоровело - 3 631 580 человек;

летальных случаев - 100 395

проведено ПЦР-тестов - 18 113 574.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 4 056, медработников - 337.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Львовской (3411), Одесской (2471) областях, городе Киев (2363), Харьковской (1977) и Винницкой (1654) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.