Украина вакцинировала бустером от COVID-19 уже более 350 тыс. человек

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,64 миллиона людей, бустерную дозу вакцины - 356 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,36 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 66 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Детали

За сутки 31 января в Украине 65 655 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу - 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу - 16 372 человека.

С начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 347 951 человек, получили две дозы - 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу - 17 175 человек, бустерную дозу - 356 098 человек. Всего проведено 30 366 236 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.