В Одессе под утро загорелась высотка, эвакуированы 10 детей

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Одессе под утро произошел пожар в многоэтажном жилом доме, спасателями было эвакуировано 40 человек, 10 из которых дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Детали

Сообщение о возгорании квартиры в жилом доме по улице Балковская, 35, что в Приморском районе города Одесса, спасатели получили 1 февраля в 4:08.

По прибытию первых отделений, огнеборцами было установлено возгорание квартиры на 7-м этаже 9-этажного жилого дома открытым пламенем. Огнеборцы пожар ликвидировали в 4:38 на площади 20 кв. м.

"Во время тушения пожара, по лестничным маршам, звеньями газодымозащитной службы эвакуировано 40 человек, из них 10 детей", - сообщили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.