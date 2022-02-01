Премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую форму российской агрессии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел переговоры с послом Украины в Чешской Республике Евгением Перебийнисом, во время которых обсудили двусторонние отношения и кризис на украинско-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Фиалы.

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"Я встретился с украинским послом Евгением Перебийнисом, чтобы обсудить отношения между нашими странами и кризис на украинско-российской границе. Я заверил господина посла, что Чехия полностью поддерживает Украину и отвергает любые формы российской агрессии против его страны", — написал Петр Фиала.

Sešel jsem se s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem, abychom společně probrali vztahy našich zemí a krizi na ukrajinsko-ruské hranici.



Pana velvyslance jsem ujistil, že Česká republika stojí plně za Ukrajinou a odmítáme jakoukoliv formu ruské agrese proti jeho zemi.pic.twitter.com/VYv7Jf5HZu — Petr Fiala (@P_Fiala)January 31, 2022

Добавим

По данным Radio Prague International, 1 февраля Совет государственной безопасности Чехии на первом заседании после назначения правительства Петра Фиалы обсудит возможные последствия российской агрессии против Украины.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.