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Премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую форму российской агрессии

Премьер Чехии Фиала выразил поддержку Украине и отверг любую форму российской агрессии

Петр Фиала

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел переговоры с послом Украины в Чешской Республике Евгением Перебийнисом, во время которых обсудили двусторонние отношения и кризис на украинско-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Фиалы.

Цитата

"Я встретился с украинским послом Евгением Перебийнисом, чтобы обсудить отношения между нашими странами и кризис на украинско-российской границе. Я заверил господина посла, что Чехия полностью поддерживает Украину и отвергает любые формы российской агрессии против его страны", — написал Петр Фиала.

Добавим

По данным Radio Prague International, 1 февраля Совет государственной безопасности Чехии на первом заседании после назначения правительства Петра Фиалы обсудит возможные последствия российской агрессии против Украины.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина
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