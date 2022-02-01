Данилов: провокация Москвы может произойти в любой момент, но подготовку к вторжению мы бы заметили

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Подготовка России к полномасштабному вторжению в Украину продолжалась бы несколько дней, и весь мир это заметил бы. Пока таких приготовлений не наблюдалось. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Associated Press, пишет УНН.

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Данилов подтвердил, что на сегодня около 120 тысяч российских войск сосредоточены вблизи Украины, и Москва может устроить провокацию "в любой момент", но подчеркнул, что для начала полномасштабного вторжения потребуются масштабные приготовления, которые легко заметить.

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"Подготовительный период, который будет замечен всем миром, может длиться от трех до семи дней", - сказал Данилов.

"Пока что мы этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - отметил он.

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Секретарь СНБО также выразил сожаление по поводу решения США, Великобритании, Австралии, Германии и Канады отозвать часть своих дипломатов и членов их семей из Киева, сказав, что этот шаг "не был приятным для нас", и подчеркнув, что "мы не считаем, что сейчас существует угроза".

Он также сообщил, что в случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек.

Что было раньше

Как писал УНН, в интервью AP Данилов высказал мнение, что Минские соглашения опасные для Украины.

Добавим

Украина неоднократно высказывала критику в адрес Минских соглашений. Однако, по мнению западных партнеров, в частности членов "нормандского формата" Германии и Франции, а также США, этим договоренностям на сегодня нет альтернативы.