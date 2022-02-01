Заболеваемость COVID-19 по Украине превышена в 11 раз, Киев перешел в "оранжевую" зону

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Стремительный рост в Украине уровня заболеваемости на коронавирус с начала января продолжается - сейчас показатель превышает норму более чем в 11 раз. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 859 на 100 тыс. населения, тогда как норма для "зеленой" зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 11,45 раза, хотя еще 12 января заболеваемость превышала норму лишь вдвое.

В целом по регионам в "оранжевую" зону входят 19 регионов, в том числе Киев, два - Прикарпатье и Ровенская область - в "красной", все другие регионы - Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области - в "желтой".

Доповнення

Дополнение

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.