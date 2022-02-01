Зеленский надеется, советники в Берлине договорятся о встрече лидеров “нормандской четверки”

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В ближайшие дни должна быть согласована дата следующей встречи советников в “нормандском формате” в Берлине, где Президентом Украины Владимиром Зеленским ожидается договоренность о встрече лидеров “нормандской четверки”. Об этом Глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

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“Единство разблокировало "нормандский формат", показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление. Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность о встрече лидеров “нормандской четверки”, — заявил Глава государства.

Детали

26 января в Париже прошли переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина), они длились около восьми часов.

Во время этой встречи политсоветники “нормандской четверки” согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Следующую встречу политсоветников "нормандского формата" планируют провести через две недели в Берлине.