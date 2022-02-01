Украина на днях подпишет соглашение о свободной торговле с Турцией – Зеленский

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В ближайшие дни Украина готовится подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Детали

Президент отметил, что на прошлой неделе провел переговоры с 80 представителями иностранных государств и международных организаций. Они едины относительно поддержки Украины.

На этой неделе Киев принимает премьер-министра Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции, сообщил он.

Цитата

"Мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости, готовимся дать мощный экономический сигнал - подписать соглашение о свободной торговле с Турцией уже на протяжении этих двух дней. Наша группа работает, я уверен, что мы обо всем договоримся", - сказал он.

Напомним

Украина и Турция начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года и планировала завершить работу по подписанию соглашения о свободной торговле еще в 2018 году.

21 января 2019 года соглашение о свободной торговле подписали Украина и Израиль.