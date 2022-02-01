Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии

КИЕВ. 1 февраля. УНН. С сегодняшнего дня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее импорт осуществляли только с помощью виртуального реверса. Об этом сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мерам была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях", — написал Макогон.

Детали

По словам Сергея Макогона, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности на случай отсутствия транзита.

Он добавил, что открытие этого маршрута позволяет трейдерам импортировать в Украину сжиженный газ из хорватского терминала.

Напомним

Венгрия в конце сентября прошлого года подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставках газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.