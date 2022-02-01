Украина создает новый формат политического сотрудничества в Европе: что известно сегодня

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина создает новый формат политического сотрудничества в Европе с Британией и Польшей. Информацию об этом сегодня подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в стенах парламента, передает корреспондент УНН.

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"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", - сказал глава государства.

Он напомнил, что на этой неделе Киев принимает, в частности, премьер-министров Великобритании и Польши.

Что предшествовало этому

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году заявил, что МИД прорабатывает несколько идей по созданию двух новых альянсов.

В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, сообщив, что в украинской внешней политике давно есть "идея черноморско-балтийской оси".

"Поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить", - отметил он.

Также эту идею подтвердила Британия. В частности, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а вражескими обозначены территории России и Беларуси.

Важно заметить, что Украина на сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и ассоциированное трио с Грузией и Молдовой.