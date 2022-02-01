Отечность по утрам может свидетельствовать о раке легких, - исследование

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Специалисты американского медицинского центра по лечению онкологических заболеваний Compass Oncology заявили, что отечность по утрам может свидетельствовать о начале развития рака легких, сообщает УНН со ссылкой на организацию.

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“По мере распространения рака легких иногда образуются опухоли, которые сужают крупную вену, по которой кровь течет от головы и рук обратно к сердцу. Когда это происходит, кровоток замедляется, в результате чего кровь застаивается в венах. Избыток жидкости может вызвать отек лица, шеи, верхней части грудной клетки и рук. Кожа в этих областях также может приобретать синевато-красный оттенок. Поэтому, одним из ранних симптомов рака легких может быть отек лица или глаз по-утрам”, — заявили в организации.

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Одни из самых ярко выраженных симптомов, на которые действительно следует обратить внимание, являются кашель, который ухудшается со временем, отхаркивания с кровью, боль в груди и хрипы.