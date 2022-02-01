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Польская PGNiG отправит в Украину партию купленного у США сжиженного газа

Польская PGNiG отправит в Украину партию купленного у США сжиженного газа

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Польская нефтегазовая компания PGNIG сообщила, что закупила у США танкер со сжиженным газом (СПГ) для Украины, пишет УНН.

Цитата:

"PGNiG купила американский СПГ для доставки на границу Украины для ERU Europe (один из крупнейших частных импортеров природного газа в Украину из Европы - Венгрии, Словакии и Польши - ред.). Это будет второй случай, когда американский газ доставляется в Украину благодаря сотрудничеству обеих компаний", - говорится в сообщении.

"Корабль с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал им. президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После регазификации топливо подадут в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо на интерконнекте между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года", - сказано в сообщении.

Дополнение

Информация по этой теме появилась в день визита премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Киев.

Источник: УНН
Теги: газ, США, Украина, Польша, СПГ
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