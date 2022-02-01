СМИ: в правящей партии Германии против, чтобы Эстония передала Украине гаубицы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В руководящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) сигнализируют об отказе от поставки гаубиц из Эстонии в Украину, пишет УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Детали

Как отметили, ранее федеральный канцлер Олаф Шольц четко сформулировал свою позицию: одновременно с угрозой России санкциями он отказывается от поставок летального оружия в Украину.

По данным Süddeutsche Zeitung, президиум СДПГ уже поддержал линию канцлера на закрытом заседании неделю назад.

Однако федеральному правительству еще предстоит принять конкретное решение по этому вопросу. Эстония хочет доставить в Украину девять артиллерийских орудий из прежних запасов ГДР и запросила одобрение правительства Германии.

В то же время, как сообщили, лидер социал-демократов Ларс Клингбейль уже дал понять, что он против одобрения таких поставок.

"Я не верю в поставки оружия в кризисные зоны, независимо от того, из какой страны они приходят", — сказал он в воскресенье в эфире ZDF, когда спросили о гаубицы.

Контекст

В январе Эстония обратилась к Германии за одобрением поставок гаубиц в Украину, выпущенных в Германской Демократической Республике (ГДР).

Страна намерена передать Украине 122-миллиметровые гаубицы на фоне российской угрозы. Однако для этого необходимо одобрение Берлина, ведь гаубицы были выпущены в ГДР.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью немецким СМИ призвал правительство Германии поддержать Украину в ее самообороне против России.

Ранее в правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что страна отказывается поставлять Украине оборонительное оружие.