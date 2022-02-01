Отечественное птицеводство выросло – статистика

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Украине выросло поголовье домашней птицы. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Так, за год количество домашней птицы в Украине выросло на 3,8% — до 208 млн голов.

В частности, поголовье птицы в индивидуальных хозяйствах составляет 88 млн голов. Поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях на 1 января составляло 119 млн голов, против 109 млн голов годом ранее.

При этом, поголовье свиней в Украине за год сократилось на 5,8%, поголовье овец и коз — на 4,1%, поголовье крупного рогатого скота — на 6,4%.

Добавим

За год экспорт украинской курятины вырос на 30%. Так, в 2021 году Украина экспортировала курятины на 716 млн долл., тогда как в 2020 году — на 554 млн долл.

Главными покупателями украинской птицы за рубежом с начала года были Саудовская Аравия (189 млн долларов), Нидерланды (136 млн долларов) и Словакия (40 млн долларов).

Крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины, международная компания МХП Юрия Косюка, в 2021 году экспортировала 402,3 тыс. тонн курятины против 373,7 тыс. тонн в 2020 году (+8%). Только за четвертый квартал прошлого года МХП смог нарастить экспорт на 11% до 104,8 тысяч тонн курятины.