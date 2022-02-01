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Гибель трех бойцов на Донбассе: будут судить экс-начальника инженерной службы

Гибель трех бойцов на Донбассе: будут судить экс-начальника инженерной службы

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-начальника инженерной службы одной из воинских частей, которого подозревают в деле о гибели трех военнослужащих на подконтрольной правительству территории Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГБР.

Цитата:

“Следователи Теруправления ГБР Краматорска завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, халатность которого привела к гибели трех военнослужащих ВСУ”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, экс-начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганське Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины. Однако он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не оградил опасный участок.

Более того, в ГБР заявляют, что бывший военнослужащий не проинформировал командование о наличии мин и не принял меры по их обезвреживанию.

“Бывший начальник инженерной службы обвиняется в халатном отношении военного служебного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В прошлом году 14 февраля в Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих ВСУ.

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в связи с гибелью бойцов.

Впоследствии экс-начальнику инженерной службы сообщили о подозрении.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, ГБР, ООС
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