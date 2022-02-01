Незаконное отчуждение природного газа на 2,2 млрд грн: ГБР назвало причину обысков у Коболева

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева по делу о незаконном отчуждении в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

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"Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Что было раньше

В ГБР заявили, что проводят обыски у бывшего главы Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева.

Дополнения

Правительство 28 апреля 2021 года распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. Министра энергетики Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз Украины”. В НАК заявили, что такое решение — юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что “соблюдали процедуру”.

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.