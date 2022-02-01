Рада в "единственный день голосования" перед перерывом провалила первый же вопрос: не смогла принять повестку дня

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Народные депутаты во вторник, 1 февраля, провалили голосование за повестку дня только что открывшейся сессии и сегодняшнего заседания, передает корреспондент УНН.

Решение о повестке дня заседания поддержало лишь 204 народных избранников.

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“Решение не принято. Уважаемые коллеги, ну что ж, будем идти тогда по каждому вопросу — включаем или не включаем на рассмотрение”, — отметил председатель ВР Руслан Стефанчук.

Детали

Так, ранее Стефанчук поставил на голосование проект постановления о повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва.

В то же время народные депутаты заметили, что в постановлении есть приложение № 1 — это перечень законов, которые снимаются и не включаются в повестку дня 7-го созыва. В этом перечне есть как минимум два закона, которые уже приняты в первом чтении. Они рассматриваются во втором чтении. Это законопроекты 5891-1 и 5765.

“Оказалось, действительно, эти два законопроекта, которые мы действительно не можем исключить. Я хочу узнать, каким образом они попали. Я объявляю перерыв на 15 минут для того, чтобы разобраться в этом вопросе”, — отметил Стефанчук.

После перерыва он заявил, что вопрос будет решен после перерыва с 12:00 до 12:30 комитетом по вопросам регламента.

Дополнение

В начале работы новой сессии ВР должна была бы утвердить повестку дня. Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что комитетами предлагается включить в повестку дня 422 вопроса в первый раздел - это вопросы, которые полностью подготовлены для рассмотрения на пленарных заседаниях. Ко второму разделу вопросов, которые поручается подготовить и доработать, предлагается 1188, итого 1630 вопросов.

Председатель ВР ожидал, что парламентарии сегодня рассмотрят и утвердят эти вопросы. Он также сказал, что утвержден календарный план работы во время седьмой сессии, в соответствии с которым народные депутаты 1 февраля будут работать пленарно, после этого три следующих дня - в комитетах.

Очередное пленарное заседание намечено на 15 февраля.