На Донбассе боевики стягивают к передовой снайперов и расчеты ПТРК – разведка

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики провели на Донбассе ротацию передовых подразделений армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Сообщили, что командование ВС РФ продолжает держать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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"В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что вместе с тем, содержание командованием противника личного состава в постоянной стрессовой обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск.

"Как следствие, за прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов", - информирует ГУР.

Дополнение

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.