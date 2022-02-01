Пентагон подтвердил переговоры о возможном размещении войск на восточном фланге НАТО

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Пентагон сообщил в понедельник, что ведет активные переговоры с восточноевропейскими партнерами относительно возможного размещения американских войск на восточном фланге НАТО, на фоне того, как Вашингтон делает шаги, чтобы успокоить нервных союзников по НАТО перед лицом наращиванием российской военной мощи вблизи Украины, пишет Reuters, уведомляет УНН.

Детали

Пентагон заявил, что любые решения о переброске новых войск в Восточную Европу будут приниматься отдельно от тех 8500 военнослужащих США, которые были приведены в боевую готовность на прошлой неделе для потенциального усиления сил быстрого реагирования НАТО.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что войска, о которых говорил Байден в пятницу, потенциально могут быть передислоцированы внутри Европы.

"Мы проводим кропотливую работу по предоставлению вариантов для главнокомандующего, если он решит сделать это… в тесном сотрудничестве с самими реальными союзниками", - сказал Кирби.

Отдельно американские военные на прошлой неделе привели в боевую готовность около 8500 военнослужащих внутри Соединенных Штатов, чтобы быть готовыми к развертыванию в Европе, в основном для пополнения рядов сил быстрого реагирования НАТО, если альянс призовет их на службу.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы по вторжению.