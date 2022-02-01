Предприятия Гослесагентства уплатили почти 9 миллиардов налогов в бюджет за 2021 год

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В этом году лесоводы достигли лучших показателей отрасли за 30 лет. Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец, пишет УНН.

“В бюджеты всех уровней уплачено 8,9 млрд грн налогов. Это на 148% больше, чем в 2020 году”, — подчеркнул Юрий Болоховец.

Выручка от реализации продукции составила 22,7 млрд грн. Это на 157% больше, чем в 2020 году.

Чистая прибыль предприятий составила 921,5 млн грн. Это на 461% больше, чем в прошлом году. Кроме того, летом 2021 года правительство уменьшило процент отчисления в бюджет части чистой прибыли с 80% до 50%. Это позволяет закупать больше противопожарной техники с оборудованием и систем наблюдения для предотвращения лесных пожаров. Также предприятия смогут увеличить объемы выращивания посадочного материала для высадки 1 млрд деревьев в рамках программы Президента “Зеленая страна”.

Капитальные инвестиции составили 1181,2 млн грн. Это на 346% больше, чем в 2020 году. Лесхозы получили около 100 единиц новой техники для охраны леса от пожаров и браконьеров.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2020 годом выросла на 163% и составила 17 445 грн.

Кроме того, площади лесных пожаров уменьшились в 256 раз. Такие показатели удалось достичь благодаря новейшим космическим системам оповещения, обновлению материально-технической базы, противопожарному обучению лесоводов и благоприятным погодным условиям.

Коэффициент обновления леса — 1,1. Соотношение срубленного и посаженного леса самое высокое за 5 лет.

В 2021 году лесоводы высадили около 240 млн древесных растений. В том числе, в рамках программы Президента “Зеленая страна” — 59 млн сеянцев. В 2022 году запланирована высадка около 300 миллионов древесных растений. Отслеживать ход реализации программы, а также принять участие в ней можно на сайте https://zelenakraina.gov.ua/.